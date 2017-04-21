По "делу Курченко" задержали замдиректора Одесского НПЗ

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Подозреваемого задержали "Борисполе" по постановлению Приморского суда Одессы.

В аэропорту "Борисполь" задержали одного из заместителей генерального директора ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", подозреваемого в соучастии организации фиктивного реэкспорта нефтепродуктов по "схеме Курченко".

Задержание проводили оперативник СБУ и Нацполиции под процессуальны руководством одесской областной прокуратуры по постановлению Приморского суда Одессы, сообщила пресс-служба прокуратуры вечером в пятницу, 21 апреля.

По данным следствия, под руководством подозреваемого в "Одесском НПЗ" был оформлен фиктивный вывоз в порядке реэкспорта более 700 тысяч тонн светлых нефтепродуктов через ООО "Лагуна-Рени". Нефтепродукты были реализованы на территории Украины предприятиями, подконтрольными олигарху Сергею Курченко, без уплаты обязательных таможенных платежей. В результате этих действий преступной группы государству были нанесены более 2 миллиардов гривень убытков.

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, задержанному вручили уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 255 (участие в преступной организации), ч. 4 ст. 28 – ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Ранее ГПУ установила, что Курченко через ряд компаний — "Укрхарьковргазпостачання-2009", "Луганскпропангаз", "Харьков-СПБТ", "ГазУкраина-2009" и "ГазУкраина-2020", "Запорожгаз-2000", "Черкассы-Газснаб" и другие структуры — выкупал сжиженный газа на специализированных аукционах по льготным ценам (для потребностей населения) и продавал на рынке уже по рыночной стоимости. В результате, Курченко, по предварительному сговору с сотрудниками НАК "Нафтогаз Украины" и другими лицами, нанес ущерб государству на общую сумму более 1 млрд грн.