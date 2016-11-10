По Авдеевке и Луганскому боевики вели огонь из запрещенных минометов

Наибольшее количество вражеских обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении.
В частности, на мариупольском направлении зафиксировано 25 обстрелов. Окрестности населенных пунктов Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Красногоровка, Богдановка, Гнутово, Марьинка боевики обстреливали из стрелкового оружия, гранатометов, БМП и минометов калибра 82 мм и 120 мм. В районе Широкиного, Павлополя и Богдановки работал вражеский снайпер, а по Водяному боевики вели огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм.
"На луганском направлении российско-оккупационный контингент 14 раз из разных видов вооружения, включая минометы, обстрелял Новоалександровку, Новозвановку, Крымское и Новотошковское", - говорится в сообщении.
На донецком направлении зафиксировано пять случаев нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ – по Авдеевке и Луганскому велся огонь, кроме прочего вооружения, из запрещенных Минскими договоренностями минометов.