По Авдеевке и Луганскому боевики вели огонь из запрещенных минометов

Наибольшее количество вражеских обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении.

Окрестности населенных пунктов Широкино и Марьинка боевики обстреливали из минометов калибра 82 мм и 120 мм Facebook/Gennadiy Dubovoy

За прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 44 раза открывали огонь по позициям ВCУ, сообщает штаб АТО.

В частности, на мариупольском направлении зафиксировано 25 обстрелов. Окрестности населенных пунктов Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Красногоровка, Богдановка, Гнутово, Марьинка боевики обстреливали из стрелкового оружия, гранатометов, БМП и минометов калибра 82 мм и 120 мм. В районе Широкиного, Павлополя и Богдановки работал вражеский снайпер, а по Водяному боевики вели огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм.

"На луганском направлении российско-оккупационный контингент 14 раз из разных видов вооружения, включая минометы, обстрелял Новоалександровку, Новозвановку, Крымское и Новотошковское", - говорится в сообщении.

На донецком направлении зафиксировано пять случаев нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ – по Авдеевке и Луганскому велся огонь, кроме прочего вооружения, из запрещенных Минскими договоренностями минометов.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместнойих реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы пов Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.