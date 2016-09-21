Плотницкий заявил о попытке "переворота" в ОРДЛО

По словам боевики, на фоне возмущения местных жителей должна была зайти украинская армия.

Главарь"ЛНР" попытался оправдать проукраинские настроения попыткой "переворота" glava-lnr.su

"Была очередная попытка переворота", - заявил боевик в обращении , которое обнародовала "телерадиокомпания ЛНР".

По его словам, речь идет якобы попытке создать прецедент возмущения украинского народа, под который якобы должна зайти украинская армия.

" Поэтому мы работали на опережение, мы все прекрасно знаем. Знаем и тех внутренних врагов и наверняка тех, у кого есть покровители, возможно, даже и в Российской Федерации", - заявил Плотницкий.

Он также отметил, что "переворот" также готовился в "ДНР".

"У них что-то примерное готовилось. Они сработали тоже нормально", - добавил главарь "ЛНР".

Как сообщалось ранее, в "ЛНР" с целью выкупа похищают местных жителей за "шпионаж в пользу Украины".Боевикам в Донбассе мерещатся прошедшие подготовку в "центрах НАТО" "украинские диверсанты".

Вместе с тем, в ОРДЛО все чаще наблюдается несогласие местных жителей с действиями оккупантов. Так в Донецке недовольные жители заблокировали боевикам подъезд к артиллерийским позициям. В одном из районов города жители создали насыпь на дороге к огневой позиции боевиков и сымитировали его минирование с соответствующей маркировкой. Также 14 сентября житель Донецка в ответ на требование поднять бокал за "освободителей Донбасса" расстрелял троих военных РФ.