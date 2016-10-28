Плотницкий руками подконтрольного ему "парламента" хочет усилить свое влияние в "ЛНР" – ИС

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Законопроект "о парламентском контроле" закрепляет право "депутатов" выражать недоверие руководителям "органов исполнительной власти ЛНР".

Плотницкий пытается усилить влияние на развитие ситуации в «ЛНР» glava-lnr.su

Главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий приступил к очередному этапу установления "личной диктатуры" в "ЛНР", сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В частности, в "народный совет республики" поступил на рассмотрение разработанный по указанию Плотницкого "законопроект о парламентском контроле", которым закрепляется право "депутатов" выражать недоверие руководителям "органов исполнительной власти ЛНР"", - пишет он.

Тымчук отмечает, что таким образом, при нынешней полной подконтрольности "народного совета ЛНР" Плотницкому, последний пытается усилить свое влияние на развитие ситуации в "республике" без согласований с "российскими кураторами" на уровне руководителей отдельных "госструктур".

Напомним, 21 сентября главарь"ЛНР" Игорь Плотницкий заявил о предотвращении попытки "переворота" в так называемых "республиках" Донбасса. Вскоре после этого, 24 сентября, задержанный по обвинению в причастности к попытке переворота "экс-премьер ЛНР" Геннадий Цыплаков был найден повешенным в своей тюремной камере.

Позже группа "ИС" обнародовала доказательства причастности Суркова к "перевороту в ЛНР" . Таким образом Кремль пытался получить больше контроля над Луганском.

Вместе с тем, причастный к "перевороту" "глава парламента ЛНР" Алексей Карякин обвинил Плотницкого в чистках.