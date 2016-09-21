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Плотницкий не поделил российскую контрабанду с "главой МВД" и запретил ему выезжать из "ЛНР" – ИС

21 сентября в 12:56

"Пограничники" и "таможенники" "ЛНР" получили приказ не выпускать Корнета с оккупированной территории.

Игорь Плотницкий
Плотницкий не поделил контрабанду из РФ с «министром внутренних дел ЛНР»
kp.ru
В "ЛНР" на фоне давней борьбы за контроль контрабандных потоков из России усиливается противостояние между главарем "республики" Игорем Плотницким и "министром внутренних дел ЛНР" Игорем Корнетом, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В связи с этим Плотницкий отдал приказ "пограничникам" и "таможенникам" "ЛНР" не выпускать Корнета за пределы "республики" в случае, если "глава МВД ЛНР" захочет покинуть оккупированную территорию.

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Ранее сообщалось, что боевики "личной гвардии" Плотницкого зарабатывают на доставке продуктов из РФ. Закупка продовольствия происходит исключительно на "бюджетные" средства "ЛНР" ("бюджет" формируется из финансовой помощи России и "налогов"), однако прибыль от продаж поступает частным лицам в руководстве "народной республики".

По материалам: ZN.UA
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Тэги ЛНР республика Россия бюджет Плотницкий
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