Плотницкий не поделил российскую контрабанду с "главой МВД" и запретил ему выезжать из "ЛНР" – ИС

"Пограничники" и "таможенники" "ЛНР" получили приказ не выпускать Корнета с оккупированной территории.

Плотницкий не поделил контрабанду из РФ с «министром внутренних дел ЛНР» kp.ru

В "ЛНР" на фоне давней борьбы за контроль контрабандных потоков из России усиливается противостояние между главарем "республики" Игорем Плотницким и "министром внутренних дел ЛНР" Игорем Корнетом, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В связи с этим Плотницкий отдал приказ "пограничникам" и "таможенникам" "ЛНР" не выпускать Корнета за пределы "республики" в случае, если "глава МВД ЛНР" захочет покинуть оккупированную территорию.

Ранее сообщалось, что боевики "личной гвардии" Плотницкого зарабатывают на доставке продуктов из РФ. Закупка продовольствия происходит исключительно на "бюджетные" средства "ЛНР" ("бюджет" формируется из финансовой помощи России и "налогов"), однако прибыль от продаж поступает частным лицам в руководстве "народной республики".