"Пленки Онищенко" записаны после первых арестов по "газовому делу" - Сытник

Содержание заявлений беглого народного депутата не сходится с содержанием его записей.

Онищенко с помощью "компромата" хочет политизировать дело о газовых махинациях Спорт-Экспресс в Украине Александр Онищенко записывал "компромат" на президента страны Петра Прошенко после основных арестов по "газовому делу", а не до начала расследования, сообщил "ЛІГАБізнесІнформ" директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

"Все записи были сделаны после того, как его группу задержали. Какая в этих записях политика, я, честно говоря, не понимаю", - пояснил глава НАБУ.

Он также подтвердил наличие уголовных производств по факту заявлений Онищенко о якобы подкупе им от имени президента депутатов Верховной Рады за голосование относительно кадровых перестановок в Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины. Однако, по словам Сытника, данные обвинения "так и остались голословными".

"В дополнение к заявлениям он обнародовал две записи, сделанные уже постфактум. Честно говоря, содержание заявлений и пленок не совпадает. Он рассказывал об одном, а записи дал совсем о другом. Я уверен, что это делается, чтобы политизировать дело. Но если посмотреть на ситуацию объективно, то есть голословное заявление, ничем не подтвержденное, и есть записи, сделанные после того, как основные аресты в деле по газовой схеме уже были проведены", - рассказал глава Бюро.

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Напомним, 1 декабря СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения народным депутатом Александром Онищенко государственной измены.

В этот же день Онищенко заявил о передаче США материалов, компрометирующих президента Украины Петра Порошенко и его окружения. По информации "Украинской правды", в течение года Онищенко записывал свои беседы с президентом Украины на наручные часы с диктофоном.

Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в создании схем разворовывания газа ПАО "Укргаздобыча" и нанесении государству трех миллиардов гривень убытков депутат проживает в Лондоне.