Письма разоблачают связь России с боевиками в Донбассе – Die Zeit

В руках немецкого издания оказалась переписка боевиков с кремлевскими "кураторами".

Помощники из Москвы инструктируют террористов в Донбассе, как вести пропагандистскую войну против Киева и Запада. РИА Новости

Пророссийские боевики, захватившие часть украинского, ведут пропагандистскую кампанию против Киева и Запада по приказу их консультантов из Москвы.

Об этом сообщает Die Zeit со ссылкой на электронные письма боевиков, которые оказались в руках немецкого издания и телеканала ZDF. Письма принадлежат самопровозглашенному "министерству информации" террористов из Донецка, их общий объем составляет около 11 гигабайт.

"Московские наставники, которые руководят пропагандистской войной, похоже, являются либо представителями окружения Кремля или непосредственно работают в администрации президента Владимира Путина, который всегда отрицал, что Москва напрямую влияет на боевиков на Востоке Украины", - говорится в статье.

Издание акцентирует внимание на документе, который состоит из 41 страницы и подготовлен "российскими консультантами" террористов, с которыми Украина ведет войну уже два года. В нем подробно описывается стратегия, согласно которой СМИ в Донецке и Луганске должны работать над дискредитацией законной власти в Киеве и обвинять США в начале войны в Донбассе.

"Кроме того, кремлевские кураторы советуют боевикам создать группу комментаторов, которые бы занимались публикацией пророссийских сообщений в социальных сетях, таких как Facebook. Активная деятельность этой группы должна создать впечатление, что так настроено большинство", - говорится в статье.

Издание также отмечает, что на основе инструкции Москвы по пропаганде, можно ожидать, что журналистов с критическим подходом в Донецке и Луганске ждут репрессии. Кроме того, Die Zeit сообщает, что террористы следят за публикациями в западной прессе и составляют свои "черные списки" СМИ. К примеру, туда уже попали Reuters и Associated Press.

Тем временем, украинская разведка постоянно сообщает о прямом участии российских военных в войне в Донбассе. Недавно стало известно, что в "ДНР" создают штурмовую бригаду под командованием российского военнослужащего. Кроме того, российские "кураторы" рассматривают создание специального батальона, "специализируется" на проведении диверсий и терактов в тактических и оперативно-тактических тылах сил АТО на территории Донецкой и Луганской областей.

Вместе с тем, как сообщалось ранее, российские "кураторы" блокируют работу "Луганского патронного завода" , что может свидетельствовать о намерении использовать для войны в Донбассе только боеприпасы из РФ.