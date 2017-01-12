Топ Новости
<
>

Петр Порошенко 12 января посетит Одесскую область

12 января в 02:37

Президент представит нового губернатора Максима Степанова. 

Порошенко1
Порощенко посетит Одесскую область
Сайт президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 12 января посетит Одесскую область с рабочим визитом, где представит нового главу Одесской областной государственной администрации (ОГА) Максима Степанова, сообщается на сайте Одесской ОГА.    

А рамках рабочего визита состоится совещание с участием руководителей облгосадминистраций четырех южных областей. 

Одесская область более недели страдает от снегопадов, которые парализовали движение в регионе. 

Как сообщалось, оперативный штаб Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Одесской области принял решение после 16.00 открыть для движения легкового транспорта все трассы области. 

Читайте также: Максим Степанов: "Введение ID-карты серьезно повлияет на бюрократию в стране"

7 ноября, Михеил Саакашвили объявил, что принял решение уйти в отставку с поста главы Одесской областной государственной администрации. Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги область Одесса Порошенко президент государство администрация Саакашвили движение ОГА Украина виза работа транспорт
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.11
EUR 28.48
Последние новости