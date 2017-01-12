Петр Порошенко 12 января посетит Одесскую область

Президент представит нового губернатора Максима Степанова.
А рамках рабочего визита состоится совещание с участием руководителей облгосадминистраций четырех южных областей.
Одесская область более недели страдает от снегопадов, которые парализовали движение в регионе.
Как сообщалось, оперативный штаб Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Одесской области принял решение после 16.00 открыть для движения легкового транспорта все трассы области.
7 ноября, Михеил Саакашвили объявил, что принял решение уйти в отставку с поста главы Одесской областной государственной администрации. Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко.ZN.UA