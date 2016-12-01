Первый день учений возле Крыма: в Сети появилось видео запуска ракет

Ракеты подтвердили свои боевые характеристики и попали точно в цель, сообщил Александр Турчинов.

Ракетные комплексы, которые испытывались, могут надежно поражать как воздушные, так и надводные цели, заявил Турчинов Сайт Минобороны Украины

Первый день испытаний управляемых ракет средней дальности во время учений в четверг, 1 декабря, возле Крыма, завершены, о чем сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на Youtube.

По его словам, ракеты подтвердили свои боевые характеристики и попали точно в цель. "Ракетные комплексы, которые испытывались, могут надежно поражать как воздушные, так и надводные цели", - отметил Секретарь СНБО Украины, подчеркнув, что обучение и ракетные пуски состоялись в соответствии с утвержденной программой.

1-2 декабря вблизи оккупированного Крыма проходят учения Воздушных сил ВСУ, во время которых проводятся воздушные стрельбы.

Комментируя первый день учений, президент Украины Петр Порошенко назвал главную причину их проведения. В то время, как стрельбы вызвали немалую обеспокоенность Кремля, который пригрозил Киеву ответным ракетным ударом.

"Единственная причина, которая сейчас заставляет нас проводить эти учения - это необходимость постоянно быть готовыми к полномасштабному вторжению со стороны нашего агрессивного соседа", - сказал Порошенко.

В день начала практической части учений министр обороны Степан Полторак заявил журналистам, что "от России можно ожидать чего угодно", а Украина не будет отвечать на возможный ракетный удар РФ по украинским ЗРК в ходе учений.

В четверг утром, 1 декабря, в день начала ракетных учений, Минобороны РФ официально уведомило Украину об ответных ударах во время стрельб в Крыму. Уже вечером накауне был опубликован текст угроз российского Минобороны в связи с учениями ВСУ возле Крыма. Текст документа подтверждает информацию, ранее опубликованную ZN.UA.

30 ноября Министерство иностранных дел Украины подтвердило обнародованную ZN.UA инфомацию об угрозах Кремля применить силу в случае проведения Вооруженными силами Украины ракетных учений возле Крыма. В связи с угрозами Украина намерена обратиться к мировому сообществу.

Ранее ZN.UA со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины сообщало, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе российско-украинской границы в Крыму, Россия угрожает Киеву ответным ракетным ударом. Это следует из письма Министерства обороны РФ, адресованного военному атташату в составе посольства Украины в РФ.