Первоочередно зачислять на бюджет в медвузы будут абитуриентов, согласившихся отработать в селе 3 года

Выпускников, которые после обучения на госбюджете в медицинских вузах готовы будут 3 года отработать в селе, будут зачислять в первую очередь.

Попасть на бюджет в медицинские вузы будет проще, если абитуриенты согласятся 3 года отработать в селе kmu.gov.ua

Абитуриенты, которые согласятся подписать договор об отработке не менее 3 лет в сельской местности и поселках городского типа, получат право на первоочередное зачисление в высшие медицинские и педагогические учебные заведения по государственному заказу.

Соответствующий проект изменений № 3312-д в закон "О высшем образовании", касающихся трудоустройства выпускников, принят Верховной Радой 236 голосами народных депутатов.



Закон также предусматривает, что выпускники высших учебных заведений свободны в выборе места работы "за исключением случаев, предусмотренных этим законом". Высшие учебные заведения не обязаны осуществлять трудоустройство выпускников.



Согласно одобренному парламентом документу, выпускникам высших медицинских и педагогических учебных заведений, которые подписали договор об отработке в течение 3 лет в сельской местности и поселках городского типа, государство обеспечивает бесплатное пользование жильем с отоплением и освещением в пределах установленных норм.

Перед этим Верховная Рада приняла в первом чтении и за основу проект закона "Об образовании". Законопроектом предлагается ввести в школе 12-летнее обучение, повысить установить минимальную зарплату учителям (установив ее на уровне 4,4 тыс. грн), а также ввести институт образовательного омбудсмена.