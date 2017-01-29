Перезахоронения Александра Олеся: фоторепортаж

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После молебна во Владимирском соборе прах поэта и его супруги захоронили на Лукьяновском кладбище.

Фотокорреспондент ZN.UA посетил панихиду по выдающемуся украинском поэту Александру Олесю и его жене Вере, а также перезахоронение праха супругов в Киеве.

Панихиду-прощание во Владимирском соборе Киева в воскресенье, 29 января, отслужил патриарх УПЦ КП Филарет. Проститься с поэтом также пришли президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной.

После молебна Олеся перезахоронили на Лукьяновском кладбище.

Александр Олесь умер в 1944 году. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище, размером в 20 тысяч чешских крон на 10 лет (примерно 20 тысяч гривень — ред.). По словам представителей местной украинской громады, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле Олеся. 3 января прах Олеся эксгумировали и поместили в депозитарий кладбища.

Министр информполитики Юрий Стець отметил в комментарии ZN.UA, что соответствующие государственные учреждения проинформированы о проблеме и пытаются решить ее. В свою очередь, на просьбу об официальном комментарии Министерства иностранных дел по этому поводу, в пресс-службе МИД попросили ZN.UA направить в министерство информационный запрос.