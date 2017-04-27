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Пересмотр санкции против РФ может быть лишь поощрением за отказ от агрессии – Гройсман

27 апреля в 15:06

Санкции против агрессора введены как наказание за неуважение к международному праву и за нарушение границ суверенной страны.

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В случае отказа РФ от агрессии против Украины, санкции в отношении Москвы могут быть пересмотрены
palinchak / Depositphotos
Пересмотр политики санкций в отношении России может быть лишь поощрением в случае, если Москва откажется от агрессии против Украины, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Санкции, которые были введены против страны-агрессора, они введены как наказание за неуважение к международному праву и за нарушение границ суверенной страны, за то, что они убивают украинских граждан на их земле", - сказал Гройсман.

Украинский премьер также отметил важную роль ВСУ в защите не только границ Украины, но и Европы.

"Потому мы считаем, что любой пересмотр такой политики должен быть лишь как вознаграждение за то, что агрессор отказался от своих планов, забрал свои войска, вооружение", - добавил Гройсман.

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Ранее сообщалось, что высокий комиссар Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Фредерика Могерини во время своего визита в Москву заявила про сохранение санкций против России и отказ Евросоюза признавать аннексию Крыма. По словам Могерини, вопрос санкций привязан к решению вопроса по поводу Донбасса и Крыма.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги санкции агрессия Гройсман Украина Крым Россия
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