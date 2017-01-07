Перед Рождеством боевики в Донбассе ранили двоих украинских военных

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Религиозный праздник не помешал террористам проводить обстрелы.

Рождество не помешало боевикам обстреливать позиции ВСУ. Андрей Проць, ZN.UA

За минувшие сутки пророссийские силы в Донбассе обстреляли позиции украинской армии 42 раза. Как сообщают в штабе АТО, огонь велся на всех направлениях.

На Мариупольском - из артиллерии и минометов различных калибров враг неоднократно обстреливал Водяное, Широкино и Павлополь. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики стреляли по Талаковке, Марьинке, Гнутово, Водяном, Широкино, Павлополю. По Широкино и Талаковке огонь вели снайперы.

На Луганском направлении - по Крымскому, Станице Луганской, Новоалександровке, Новотошковском и Новозвановке боевики били из гранатометов.

На Донецком - из минометов и крупнокалиберных пулеметов стреляли по позициям сил АТО в районе Луганского и Авдеевки.

В районе Новотошковского двое военнослужащих ВСУ были ранены. В течение 5 января пророссийские силы тоже вели огонь по украинским позициям. В результате был ранен один военный.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.