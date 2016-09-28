Суд снял арест с имущества топ-менеджера "Дельта Банка", подозреваемого в хищении $ 50 млн - СМИ

Подозреваемому и членам его семь принадлежит 15 роскошных автомобилей, три квартиры и четыре жилых дома.
Как сообщают "Наші гроші", ссылаясь на судебное решение от 15 сентября, судья Ирина Литвинова удовлетворила ходатайство адвоката Масюры Татьяны Гнатюк.
Указывается, что суд снял арест с автопарка, нескольких жилых домов, земельных участков, нежилых помещений, а также уставных капиталов нескольких предприятий, принадлежащих Масюре и членам его семьи.
В частности, снят арест с 15 автомобилей, среди которых – иномарки представительского и люкс-класса Bentley Continental GT, Audi R8, Audi A8, Mercedes-Benz S 500, и BMW 730.
Арест сняли с пяти земельных участков площадью более 6,5 га, ряда нежилых помещений, трех квартир и четырех жилых домов площадью от 72 до 597 квадратных метров.
Снятие ареста коснулось уставных капиталов ООО "Стройбуд Ильичевск", ООО "Ильичевск зерновой порт", ООО "Ильичевская зерновая компания" (зарегистрированы в Киеве на один адрес).
Отмечается, что следователь следственного отдела полиции Печерского управления полиции Киева, по ходатайству которого был наложен арест, на заседание не явился.
Напомним, экс-первый заместитель совета директоров Дельта-Банка Виталий Масюра подозревается в хищении из банка свыше 50 млн. долларов, что на момент совершения преступления, согласно выводам следственных органов, составляло около 1,2 млрд. грн.
Как сообщало ранее ZN.UA в апреле в Национальную полицию, поступили документы о том, что Интерпол объявил Масюру в международный розыск.Наші гроші