Суд снял арест с имущества топ-менеджера "Дельта Банка", подозреваемого в хищении $ 50 млн - СМИ

Подозреваемому и членам его семь принадлежит 15 роскошных автомобилей, три квартиры и четыре жилых дома.

Суд снял арест с имущества экс-топ-менеджера "Дельта банка", подозреваемого в хищении банковских средств Из открытых источников

Печерский районный суд города Киева отменил арест имущества экс-первого заместителя главы совета директоров "Дельта Данка", которому выдвинули подозрение в незаконном выводе из банка 50 млн долларов США.

Как сообщают "Наші гроші", ссылаясь на судебное решение от 15 сентября, судья Ирина Литвинова удовлетворила ходатайство адвоката Масюры Татьяны Гнатюк.

Указывается, что суд снял арест с автопарка, нескольких жилых домов, земельных участков, нежилых помещений, а также уставных капиталов нескольких предприятий, принадлежащих Масюре и членам его семьи.

В частности, снят арест с 15 автомобилей, среди которых – иномарки представительского и люкс-класса Bentley Continental GT, Audi R8, Audi A8, Mercedes-Benz S 500, и BMW 730.

Арест сняли с пяти земельных участков площадью более 6,5 га, ряда нежилых помещений, трех квартир и четырех жилых домов площадью от 72 до 597 квадратных метров.

Снятие ареста коснулось уставных капиталов ООО "Стройбуд Ильичевск", ООО "Ильичевск зерновой порт", ООО "Ильичевская зерновая компания" (зарегистрированы в Киеве на один адрес).

Отмечается, что следователь следственного отдела полиции Печерского управления полиции Киева, по ходатайству которого был наложен арест, на заседание не явился.

Напомним, экс-первый заместитель совета директоров Дельта-Банка Виталий Масюра подозревается в хищении из банка свыше 50 млн. долларов, что на момент совершения преступления, согласно выводам следственных органов, составляло около 1,2 млрд. грн.

Как сообщало ранее ZN.UA в апреле в Национальную полицию, поступили документы о том, что Интерпол объявил Масюру в международный розыск.