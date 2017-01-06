Патриарх Филарет в Рождество пожелал украинцам победы над агрессором

В православное Рождество патриарх просит Иисуса Христа, чтобы благословил весь украинский народ, даровал мир, согласие, единство.
"Украина празднует Рождество Христово в сложных условиях: на Донбассе идет война, наши лучшие сыновья и дочери умирают за свободу Украины, люди страдают. Церковь призывает верующих к терпению в страданиях. Но смысл земной жизни состоит не в терпении, а в праведности и благочестии, в любви друг к другу и в любви к Богу", - говорится в поздравлении.
Как отметил патриарх, "праведность – это свойство жизни человека, когда он состарадает и сочувствует обездоленным и выполняет возложенные на него обязанности".
"Украина – миролюбивое государство. С нами правда, а там, где правда – там Бог, а где Бог – там всегда победа. Поэтому мы верим в нашу победу!" – добавил Филарет.
Патриарх просит Иисуса Христа, чтобы "даровал Украине победу над агрессором; благословил Украинское государство и весь украинский народ в 2017 году; даровал нам мир, согласие, единство".
По данным опроса Центра Разумкова, среди церковных иерархов самым высоким доверием украинцев пользуется патриарх Филарет. Полностью или скорее ему доверяют 39,1% респондентов, скорее или совсем не доверяют 12,9%, не знают такого 23,5%.
Православными считают себя две трети (64,7%) украинцев. Больше всего православных (39,5%) идентифицируют себя с УПЦ Киевского патриархата. Вторая по количеству группа (25,4%) считает себя "просто православными", 23,3% относят себя к УПЦ Московского патриархата.ZN.UA