Патриарх Филарет в Рождество пожелал украинцам победы над агрессором

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В православное Рождество патриарх просит Иисуса Христа, чтобы благословил весь украинский народ, даровал мир, согласие, единство.

Патриарх Филарет: Смысл земной жизни состоит не в терпении Василий Артюшенко, ZN.UA

Предстоятель Украинской православной церкви (Киевский патриархат) Филарет поздравил украинцев с праздником Рождества Христова и с Новым годом.

"Украина празднует Рождество Христово в сложных условиях: на Донбассе идет война, наши лучшие сыновья и дочери умирают за свободу Украины, люди страдают. Церковь призывает верующих к терпению в страданиях. Но смысл земной жизни состоит не в терпении, а в праведности и благочестии, в любви друг к другу и в любви к Богу", - говорится в поздравлении.

Как отметил патриарх, "праведность – это свойство жизни человека, когда он состарадает и сочувствует обездоленным и выполняет возложенные на него обязанности".

"Украина – миролюбивое государство. С нами правда, а там, где правда – там Бог, а где Бог – там всегда победа. Поэтому мы верим в нашу победу!" – добавил Филарет.

Патриарх просит Иисуса Христа, чтобы "даровал Украине победу над агрессором; благословил Украинское государство и весь украинский народ в 2017 году; даровал нам мир, согласие, единство".

По данным опроса Центра Разумкова, среди церковных иерархов самым высоким доверием украинцев пользуется патриарх Филарет. Полностью или скорее ему доверяют 39,1% респондентов, скорее или совсем не доверяют 12,9%, не знают такого 23,5%.

Православными считают себя две трети (64,7%) украинцев. Больше всего православных (39,5%) идентифицируют себя с УПЦ Киевского патриархата. Вторая по количеству группа (25,4%) считает себя "просто православными", 23,3% относят себя к УПЦ Московского патриархата.