Пашинский признался в стрельбе стоя в Химикуса

Депутат не хотел "портить людям настроение".
"Относительно того, что я сказал, что я стрелял лежа. Это была новогодняя ночь, я не хотел портить людям праздник. Писал это я не утром, а уже в 10 вечера, сразу после инцидента. Не хочу, чтобы меня кто-то жалел, но это был удар бутылкой по голове, это была довольно стрессовая ситуация. И уже когда я утром начал анализировать какие-то моменты, то я вспомнил, что я целился в ногу не лежа, а сверху вниз", - пояснили депутат причину смены показаний.
При этом, народный депутат продолжает настаивать, что не менял своих показаний.
Народный депутат, заместитель главы фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский считает незаконным решение суда о признании пострадавшим Вячеслава Химикуса, в которого он стрелял накануне Нового года.
Напомним, вечером 31 декабря 2016 года произошел конфликт между членом парламентской фракции "Народного фронта" Сергем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом, в результате которого депутат получил удар бутылкой по голове, а его соперник – пулю в ногу.
Вячеслав Химикус, в которого выстрелил Пашинский, утверждает, что нанес депутату удар по голове после того, как то направил на него оружие.
Прокуратура Киевской области, которая расследует обстоятельства инцидента, предварительно квалифицировала его как хулиганство.112 Украина