Пашинский признался в стрельбе стоя в Химикуса

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Депутат не хотел "портить людям настроение".

Пашиснкий уже говорит, что стрелял стоя liga.net

Сергей Пашинский признался, что стрелял в Вячеслава Химикуса стоя, а не лежа, заявил он в эфире телеканала 112 Украина

"Относительно того, что я сказал, что я стрелял лежа. Это была новогодняя ночь, я не хотел портить людям праздник. Писал это я не утром, а уже в 10 вечера, сразу после инцидента. Не хочу, чтобы меня кто-то жалел, но это был удар бутылкой по голове, это была довольно стрессовая ситуация. И уже когда я утром начал анализировать какие-то моменты, то я вспомнил, что я целился в ногу не лежа, а сверху вниз", - пояснили депутат причину смены показаний.

При этом, народный депутат продолжает настаивать, что не менял своих показаний.

Народный депутат, заместитель главы фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский считает незаконным решение суда о признании пострадавшим Вячеслава Химикуса, в которого он стрелял накануне Нового года.

Напомним, вечером 31 декабря 2016 года произошел конфликт между членом парламентской фракции "Народного фронта" Сергем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом, в результате которого депутат получил удар бутылкой по голове, а его соперник – пулю в ногу.

Вячеслав Химикус, в которого выстрелил Пашинский, утверждает, что нанес депутату удар по голове после того, как то направил на него оружие.

Прокуратура Киевской области, которая расследует обстоятельства инцидента, предварительно квалифицировала его как хулиганство.