"Пасхальное" перемирие не выполняется – штаб АТО

С начала текущих суток зафиксировали 16 обстрелов со стороны боевиков.
"Пасхальное" перемирие на линии соприкосновения не выполняется, однако ситуация в зоне проведения АТО стабилизировалась, сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В зоне АТО зафиксировано 16 обстрелов со стороны боевиков, при этом, противник обстрелял позиции ВСУ в Марьинке из минометов калибра 120-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"В районе Павлополя были применены противотанковые гранатометы, а вблизи Чермалыка – пулеметы крупного калибра. По морским пехотинцам в районе Водяного противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Широкино – из стрелкового оружия. Позиции в районе Марьинки обстреливали вражеские снайперы.
На донецком направлении по позициям близ Песок противник вел огонь из гранатометов и пулеметов, а в районе Каменки – из стрелкового оружия. Из крупнокалиберных пулеметов стреляли в районе Опытного, а вблизи Троицкого действовали вражеские снайперы.
На луганском направлении возле Лобачевого применялись автоматические гранатометы, а в районе Новоалександровки – стрелковое оружие.
Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим тишины и огонь в ответ не открывали", – отметили в штабе АТО.
За минувшие сутки террористы "ДНР" и "ЛНР" совершили 45 обстрелов позиций ВСУ в зоне проведения АТО, в результате чего четверо украинских солдат получили ранения.ZN.UA