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"Пасхальное" перемирие не выполняется – штаб АТО

15 апреля в 20:58

С начала текущих суток зафиксировали 16 обстрелов со стороны боевиков. 

ВСУ АТО
В зоне АТО стреляют и на Пасху
Пресс-центр АТО/Facebook

"Пасхальное" перемирие на линии соприкосновения не выполняется, однако ситуация в зоне проведения АТО стабилизировалась, сообщили в пресс-центре штаба АТО. 

В зоне АТО зафиксировано 16 обстрелов со стороны боевиков, при этом, противник обстрелял позиции ВСУ в Марьинке из минометов калибра 120-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. 

"В районе Павлополя были применены противотанковые гранатометы, а вблизи Чермалыка – пулеметы крупного калибра. По морским пехотинцам в районе Водяного противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Широкино – из стрелкового оружия. Позиции в районе Марьинки обстреливали вражеские снайперы.

На донецком направлении по позициям близ Песок противник вел огонь из гранатометов и пулеметов, а в районе Каменки – из стрелкового оружия. Из крупнокалиберных пулеметов стреляли в районе Опытного, а вблизи Троицкого действовали вражеские снайперы.

На луганском направлении возле Лобачевого применялись автоматические гранатометы, а в районе Новоалександровки – стрелковое оружие.

Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим тишины и огонь в ответ не открывали", – отметили в штабе АТО. 

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За минувшие сутки террористы "ДНР" и "ЛНР" совершили 45 обстрелов позиций ВСУ в зоне проведения АТО, в результате чего четверо украинских солдат получили ранения. 

По материалам: ZN.UA
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