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Парубий в Стамбуле попросит вселенского патриарха об автокефалии для украинской церкви

18 ноября в 17:55

Тема единой Украинской православной церкви остается важной не только для миллионов украинцев, но и для спикера парламента.

Андрей Парубий
Парубий поговорит с патриархом Варфоломеем о том, как сбросить московское иго
Верховная Рада
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает на поддержку вселенского патриарха Варфоломея в вопросе создания автокефальной Украинской православной церкви.

"Тема Украинской православной церкви, объединенной в Украине, для меня остается очень важной, собственно, это и будет темой для обсуждения со вселенским патриархом (во время визита в Турцию), и я надеюсь, что в этом направлении мы сможем выйти на новые этапы, новые рубежи, чтобы мы смогли выйти на возможное решение о создании в Украине автокефальной Украинской православной церкви", - сказал Парубий в эфире телеканала "Рада".

Спикер парламента подчеркнул, что рассчитывает в этом вопросе на поддержку и понимание вселенского патриарха.

Как сообщает пресс-служба парламента, в рамках визита Парубия 19-21 ноября в Турцию запланирована его встреча со вселенским патриархом Варфоломеем.

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16 июня Верховная Рада обратилась ко вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине. Рада просит патриарха признать недействительным томос 1686 года о переподчинении Киевской митрополии Москве, поскольку он был принят с нарушением священных канонов Православной церкви.

Также Варфоломея призывают принять активное участие в преодолении последствий церковного разделения путем созыва под эгидой Вселенского патриархата Всеукраинского объединительного собора, который бы решил все спорные вопросы и объединил украинское православие.

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Тэги Парубий Рада
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