Парламент Израиля рассмотрит признание Голодомора геноцидом украинцев

Израиль может стать 25 страной, которая признает Голодомор геноцидом украинского народа.

Окончательное количество жертв Голодомора в Украине, согласно решению Апелляционного суда Киева – 10,65 млн человек Петр Порошенко/Facebook

Президиум израильского Кнессета утвердил рассмотрение резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа.

"Парламентарии обсудят этот вопрос на этой пленарной неделе. С просьбой выдвинуть эту тему выступила вице-спикер Кнессета, депутат от партии Ликуд Нава Бокер", - сказано в сообщении пресс-службы почетного консульства Израиля в Западном регионе Украины.

Отмечается, что инициировал разработку резолюции о признании Голодомора актом геноцида украинцев почетный консул Израиль в Западном регионе Украины Олег Вишняков. Для того, чтобы убедить парламентариев, он настоял на визите израильской делегации в киевский Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора", в рамках мероприятий, связанных с 75-летием трагедии в Бабьем Яру.

В пресс-службе добавили, что трагедия в Бабьем Яру в корне поменяла их отношение и оценку событий в Украине в 1932-1933 году.

"Я счастлив быть причастным к такому историческому моменту. Факт того, что израильские парламентарии понимают необходимость принятия этой резолюции, делает наши народы ближе. Израильтяне – единственный народ, который, как никто, понимает трагедию украинцев, тот умышленный геноцид, который был инициирован сталинским режимом. Мы разделяем эту боль вместе", - сказал Вишняков.

Израиль может стать 25 страной, которая признает Голодомор геноцидом украинского народа. Окончательное количество жертв этой трагедии, согласно решению Апелляционного суда Киева – 10,65 млн человек.

Ранее первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив сообщил, что вторая очередь мемориала жертвам Голодомора 1932-1933 годов будет построена в ближайшее время.