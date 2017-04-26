Память погибших в катастрофе на ЧАЭС почтут во всем мире

Сегодня – первый Всемирный день памяти о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции.

Сегодня - первый Всемирный день памяти жертв катастрофы на ЧАЭС РИА Новости Украина

Сегодня, 26 апреля, в 31-ю годовщинупамять жертв трагедии впервые почтут во всем мире.

Первый Всемирный день памяти о взрыве на ЧАЭС "призван служить напоминанием о жертвах катастрофы, об опасности ядерных аварий и необходимости укрепления международного сотрудничества по смягчению долгосрочных последствий Чернобыльской аварии", сообщает Центр новостей ООН.

Об объявлении всемирного дня памяти жертв катастрофы на ЧАЭС сказано резолюции Генассамблеи ООН "Долговременные последствия чернобыльской катастрофы", принятой в декабре прошлого года.

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной станции произошел взрыв, ставший причиной одной из самых масштабных техногенных катастроф в мировой истории.

Первыми в ликвидации последствий аварии приняли участие сотрудники станции. Непосредственно во время взрыва погиб только один человек, ещё один скончался утром от полученных травм. Однако впоследствии у 134 сотрудников ЧАЭС и членов спасательных команд, находившихся на станции во время взрыва, развилась лучевая болезнь, в течение нескольких месяцев 28 из них умерли.

С 1986 по 1992 года только по официальным данным в ликвидации последствий аварии принимали участие 600 тыс. человек, еще более миллиона людей было задействовано в работах в 30-километровой зоне.

29 ноября 2016 года четвертый энергоблок ЧАЭС накрыли защитной аркой - новый саркофаг рассчитан на 100 лет. Основная функция нового саркофага заключается в ограничении распространения радиоактивных веществ, которые находятся в объекте "Укрытие".

О том, что будет дальше с людьми, со станцией, ее оставшейся инфраструктурой, всей тридцатикилометровой зоной отчуждения; останется ли она "территорией сталкеров" и нелегальных дельцов, или станет уникальным объектом законной и безопасной деятельности, в том числе научной, действующим энергообъектом, который может принести неоценимую пользу Украине и человечеству? Об этом — разговор ZN.UA с Виталием Демьянюком, главой общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, основателем Чернобыльского института исследований и развития (Chornobyl Research and Development Institute) и председателем наблюдательного совета компании, которая уже имеет опыт обращения с радиоактивными отходами в Украине. Подробне читайте в статье Аллы Еременко "Ребрендинг Чернобыля".