Пациенты будут подписывать договор со своим врачом - Супрун

Врачи получат финансирование, чтобы заниматься пациентом или семьей, на целый год.

Ульяна Супрун заявила, что пациенты смогут самостоятельно выбирать врача 5 канал

В следующем году пациенты будут подписывать контракт со своим врачом, которого они смогут самостоятельно выбрать, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Это гарантированные услуги. Пациенты будут подписывать договор, контракт со своим врачом. Врач тогда получает финансирование, чтобы заниматься пациентом или семьей, и будет финансирование опеки над этой семьей на целый год", - рассказала Супрун в интервью "Укринформ".

По ее словам, с этой целью финансирования будет создано государственное агентство, которое будет посредником между бюджетом и больницами.

Ульяна Супрун также отметила, что сейчас меняется система, чтобы финансирование шло не на медицинские учреждения, а пациентами, за услуги.

Исполняющая обязанности министра подчеркнула, что пациенты смогут самостоятельно выбирать врача.

"Это те реформы, которые были инициированы в 2014 году, под конец 2015-го года завершена работа. Их уже обсудили на слушаниях в Верховной Раде", - добавила Уляна Супрун.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам социальной политики Павел Розенко заявил, что постепенный переход к применению принципов страховой медицины начнется с 2017 года.

Напомним, по данным всемирного доклада о социальной защите, который готовит Международная организация труда, доля прямых расходов населения на здравоохранение (без любых схем страхования или накопления) в Украине одна из самых высоких среди стран Европы; в большинстве стран ЕС она не превышает 12-25%.

Подробнее об интегрированной модели медпомощи читайте в статье Александра Ябчанки "Медицинская реформа: когда деньги наконец пойдут за пациентом?" в выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".