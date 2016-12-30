Овидиопольский убийца планировал на грузовике наехать на толпу людей – Нацполиция

Полиция пытается задержать убийцу.

Убийца в Одесской области пытался повторить берлинский теракт ГУ НП Одесской области

Злоумышленник, подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в пгт Овидиополь, намеревался на грузовике совершить наезд в большую толпу людей в Одессе, сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, преступник после убийства сел в грузовой автомобиль и отправился в областной центр. Во время движения по трассе он совершил ДТП, но не остановился.

Чтобы не допустить кровопролития полицейские заблокировали въезд в Одессу и начали преследовать злоумышленника, заставив его изменить направление движения подальше от областного центра. Воспользовавшись преимуществом в проходимости грузовика, преступник выехал в поле, на время оторвавшись от преследования. После того как его грузовик застрял в пахоте, он бросил его и побежал полем.

"Сейчас место, где в последнее видели злоумышленника, оцеплен. На месте работают кинологи со служебными собаками, полицейские спецподразделения и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Розыскные мероприятия продолжаются", - сообщается на сайте.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 19 декабря, около 20 часов по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров.

В результате наезда грузовика погибли 11 человек, еще 48 получили травмы различной степени тяжести