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Овидиопольский убийца планировал на грузовике наехать на толпу людей – Нацполиция

30 декабря в 01:37

Полиция пытается задержать убийцу. 

убийца Овидиополь
Убийца в Одесской области пытался повторить берлинский теракт
ГУ НП Одесской области

Злоумышленник, подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в пгт Овидиополь, намеревался на грузовике совершить наезд  в большую толпу людей в Одессе, сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Одесской области. 

По данным правоохранителей, преступник после убийства сел в грузовой автомобиль и отправился в областной центр. Во время движения по трассе он совершил ДТП, но не остановился. 

Чтобы не допустить кровопролития полицейские заблокировали въезд в Одессу и начали преследовать злоумышленника, заставив его изменить направление движения подальше от областного центра. Воспользовавшись преимуществом в проходимости грузовика, преступник выехал в поле, на время оторвавшись от преследования. После того как его грузовик застрял в пахоте, он бросил его и побежал полем. 

"Сейчас место, где в последнее видели злоумышленника, оцеплен. На месте работают кинологи со служебными собаками, полицейские спецподразделения и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Розыскные мероприятия продолжаются", - сообщается на сайте. 

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Как сообщалось ранее, в понедельник, 19 декабря, около 20 часов по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров. 

В результате наезда грузовика погибли 11 человек, еще 48 получили травмы различной степени тяжести

По материалам: ZN.UA
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