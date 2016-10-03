Отвод сил на двух "зонах безопасности" в Донбассе провалился по вине террористов

Разведение сил ВСУ и боевиков сорвалось на двух участках разведения сторон из трех.

Процесс развода сил средств сторон конфликта в Донбассе срывается Hromadske.TV

В течение последних нескольких суток российско-террористические войска продолжали обстрелы районов на линии разграничения в Донбассе, определенные Минской контактной группой для разведения сил и средств, сорвав таким образом процесс отвода сил в районе Петровского и Станицы Луганской.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, на протяжении 1-2 октября 2016 года боевики трижды нарушили "режим тишины" в районе Станицы Луганской, используя гранатометы, зенитные системы и стрелковое оружие. В то же время, 30 сентября боевики осуществили прицельный обстрел позиций ВСУ у Петровского.

"Таким образом, на протяжении семи дней (23, 24, 26, 27, 28 сентября, а также первого и второго октября 2016 года) в районе н.п. Станица Луганская и одних суток в районе н.п. Петровское российскими оккупационными войсками нарушаются требования пп. 2 и 6 Рамочного речения относительно исполнения полного режима прекращения огня на согласованных участках разведения в районе населенных пунктов Станица Луганская и Петровское", – указывается в сообщении министерства.

В то же время, сегодня, 3 октября спикер штаба АТО Иван Арефьев сообщил, что отвод сил и средств Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований российско-террористических войск в "зоне безопасности" у Петровского Донецкой области был сорван по вине боевиков.

"В 15.00 в районе Петровского военнослужащие ВСУ находились в полной готовности к отводу. На месте присутствовали представители СММ ОБСЕ, украинской стороны СЦКК, командования мариупольского направления. Ровно в 15.00 противник запустил БПЛА, украинская сторона никаких беспилотников не запускала. В 16.00 начался обстрел сил АТО из АГС и стрелкового оружия. Таким образом отвод сил и средств сорван по вине российских оккупационных войск", – цитирует комментарий спикера "Интерфакс-Украина".

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами. В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины".