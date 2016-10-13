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Отведение войск в Станице Луганской невозможно из-за обстрелов боевиков

13 октября в 15:11

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины"

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Боевики продолжают обстреливать Станицу Луганскую
Facebook/Татьяна Погукай
Российско-террористические войска продолжают нарушать режим прекращения огня в районе Станицы Луганской. Таким образом условия для разведения сил и средств до сих пор не выполнены, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Это свидетельствует о том, что разведение сил и средств украинских военных и противника в этом районе невозможно", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

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Напомним, что в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами (Станица Луганская и Золотое, а также Петровское в Донецкой области). В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его реализации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги боевики разграничение ВСУ Станица АТО
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