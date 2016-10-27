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Отправленный Россией в Донбасс 57-й "гумконвой" ехал полупустым - Госпогранслужба

27 октября в 09:47

В Донбасс въехали 46 российских полупустых грузовиков.

Гуманитарный конвой гумконвой России РФ
Россия отправила в Донбасс очередной "гумконвой"
russian.rt.com

Россия в очередной раз в одностороннем порядке отправила на оккупированную территорию Украины 57-й "гумконвоя", сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины утром в четверг, 27 октября.

"Поскольку РФ осуществила ввоз "гуманитарной помощи" с нарушением норм международного и национального права и согласованных модальностей, а также поскольку представители МККК не принимали в этом участия, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций", - говорится в сообщении пресс-службы украинского пограничного ведомства.

По данным украинских пограничников, всего в период с 06:08 до 07:05 четверга две колонны "гумконвоя" в составе 46 автомобилей последовали через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину последовали.

"В ходе визуального осмотра транспортных средств было установлено, что грузовики заполнены продуктами питания, медикаментами, пожарно-техническим имуществом. Также уже традиционно машины следовали полупустыми", - добавили в ведомстве.

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Как сообщалось, украинская сторона на переговорах в Минске предлагает создать подгруппу по вопросам границы. Предложение связано с бесконтрольным перемещением через восточную границу Украины так называемых российских "гуманитарных конвоев".

Ранее в МВД Украины заявляли, что только 5% российских гуманитарных конвоев перевозят реальную продовольственную помощь для жителей Донбасса, остальные грузовики содержат военную помощь для боевиков.

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Тэги Россия Донбасс гумконвой граница
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