Отопление в школах и больницах Киева включат 10 октября

Подача тепла в учреждения социального профиля будет осуществляться по индивидуальным заявкам.

Кличко приказал подключить школы и больницы к отоплению Андрей Товстыженко, ZN.UA

Мэр Киева Виталий Кличко дал поручение с 10 октября начать подачу тепла в больницы, поликлиники, школы, детские сады и другие учреждения социального направления.

"Учитывая понижение температуры и на основании информации, которую мы заслушали от заместителя директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолия Прокопенко, я даю поручение ПАО "Киевэнерго", ООО "Еврореконструкция" в связи с похолоданием и снижениме среднесуточной температуры начать подачу тепла", - сказал Кличко.

Мэр Киева также подчеркнул, что главы районных администраций, директора департаментов образования и науки, культуры, здравоохранения несут персональную ответственность за подключение учреждений социальной сферы и надлежащий температурный режим в них.

По данным Укргидрометцентра, в четверг, 6 октября, в Киеве ночью, утром местами дождь, туман, днем без осадков. Температура ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.

В пятницу, 7 октября, в Киеве - без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

Существенное похолодание, по данным синоптиков, в Украине ожидается в конце октября, когда прогнозируют снижение температуры до 10° мороза.