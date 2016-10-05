Отопление в школах и больницах Киева включат 10 октября

Подача тепла в учреждения социального профиля будет осуществляться по индивидуальным заявкам.
"Учитывая понижение температуры и на основании информации, которую мы заслушали от заместителя директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолия Прокопенко, я даю поручение ПАО "Киевэнерго", ООО "Еврореконструкция" в связи с похолоданием и снижениме среднесуточной температуры начать подачу тепла", - сказал Кличко.
Мэр Киева также подчеркнул, что главы районных администраций, директора департаментов образования и науки, культуры, здравоохранения несут персональную ответственность за подключение учреждений социальной сферы и надлежащий температурный режим в них.
По данным Укргидрометцентра, в четверг, 6 октября, в Киеве ночью, утром местами дождь, туман, днем без осадков. Температура ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.
В пятницу, 7 октября, в Киеве - без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.
Существенное похолодание, по данным синоптиков, в Украине ожидается в конце октября, когда прогнозируют снижение температуры до 10° мороза.ZN.UA