Отопительный сезон в Киеве начнется 12 октября

Компания "Киевэнерго" готова начать подключение жилых домов к отоплению только через неделю. Киевская власть распорядилась ускорить процесс.

В связи с похолоданием батареи в Киеве начнут подключать уже завтра Андрей Товстыженко, ZN.UA

Мэр Киева Виталий Кличко распорядился начать процессжилых домов в столице с 12 октября, сообщает пресс-служба КГГА.

"Поскольку температура воздуха снижается, и в последующие дни среднесуточная температура будет ниже +8 градусов, мы решили, что уже необходимо начать подачу тепла в жилые дома. Поскольку технологический процесс запуска системы требует определенного времени", - заявил Кличко.

Как отмечается в сообщении, КГГА, подключение к теплу жилых домов, согласно графику, представленного ПАО "Киевэнерго" и ООО "Еврореконструкция" (Дарницкая ТЭЦ), должно было начаться 17 октября. Однако, по решению городских властей, теплопредприятия должны начать подачу теплоносителя в дома киевлян с 12 октября.

10 октября компания "Киевэнерго" заявила, что готова начать подключение жилищного фонда столицы к теплоснабжению с 17 октября. При этом отопление больниц, школ и детских садов началось с 10 октября.