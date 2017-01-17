Отношениям Польши с Украиной мешает нетерпимость - польский правозащитник

По мнению эксперта, полякам не хватает воспитания терпимости к соседям.

Исследования CBOS за прошлый год показали, что впервые за последние два десятилетия вколичество граждан, которые нелояльно относятся к украинцам впервые превысило количество тех, кто симпатизирует выходцам из соседней страны. Об этом сегодня пишет Gazeta Wyborcza

По мнению президента правозащитной организации Homo Faber Анны Донбровской, такое ухудшение отношение поляков к украинцам объясняется "пренебрежительным" отношением.

"Это оно нас сталкивает. Презрительные тексты, презрительные взгляды, презрительные насмешки, пренебрежительное отношение, которые также демонстрируют некоторые из государственных органов", - сказала она.

"В польско-украинских отношениях наступили худшие с 1989 года времена. Речь пренебрежения разрушает любую форму диалога между нами", - добавила Донбровская.

По ее мнению, в Польше укоренился стереотип украинцев как тех, "кто заполняет наш бак, кто подает нам обед". Донбровская замечает, что иногда польские чиновники тоже прибегают к языку ненависти и "раскручивают механизм страха" перед другими людьми.

"Госпожа премьер-министр на саммите ЕС говорит, что у нас миллион беженцев с Украины. Министры умаляют проявления расизма или ксенофобии. Пример поступает сверху", - отметила правозащитник.

Она также вспомнила о фильме "Волынь", в котором говорится о польско-украинском этническом конфликте во времена Второй мировой войны, который привел к трагической гибели большого количества людей. Но, по мнению Донбровской, предпосылки этого конфликта в первой части фильма затмевают кровавые сцены убийств. Поэтому большинство зрителей не замечают режиссерского посыла, почему так случилось.

По мнению правозащитницы, Польше не хватает определенного воспитания терпимости и восприятия других народов. Именно поэтому Homo Faber работает с группами детей 10-12 лет, объясняя им, что существуют люди, которые живут с ними по соседству, но отличаются этнически, религиозно, имеют другую идентичность и несколько иначе видят мир.

Ранее бывший посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч на страницах издания Rzeczpospolita писала, что Польше время пересмотреть политику в отношении Украины. Распад украинского государства стал бы катаклизмом, который привел к хаосу и поставил бы под вопрос все основы европейской безопасности. Польша также должна делать все возможное, чтобы не допустить отдаления Украине от Евросоюза или появление ситуации, в которой идентичность украинского государства и народа строилась на противопоставлении до Польши и Европы.

Тем временем, Литва и Польша договорились о поддержке Украины в конфликте с РФ. Глава МИД Литвы и секретарь Канцелярии президента Польши обсудили перспективу дальнейшего сотрудничества во время встречи в Таркаї.