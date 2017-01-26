От участия в конкурсе на должность главы Нацполиции отказался еще один кандидат

Алехин решил продолжить работу в Черниговской области со своим коллективом

Эдуард Алехин отказался от участия в конкурсе на должность главы Нацполиции Эдуард Алехин / Facebook

Начальник Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Эдуард Алехин снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции.

"Учитывая резонанс, который вызвало мое решение снять свою кандидатуру с конкурса на Главу Национальной полиции, хочу кратко пояснить мотивацию своего поступка.

Мотив простой: взвесив все за и против решил, что все-таки должен остаться на Черниговщине", - написал он на своей странице в Facebook.

Алехин объяснил, что особенности и проблемы Черниговской области ему хорошо знакомы.

"У меня есть четкое видение путей улучшения ситуации, и я хотел бы продолжать эту работу именно вместе со своим коллективом. Думаю, что именно на своем нынешнем посту руководителя полиции Черниговской области я способен принести максимальную пользу обществу и региону", - написал Алехин.

Ранее от дальнейшего участия в конкурсе на должность главы НПУ отказался исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Вадим Троян. Он сообщил, что ему не хватило около 20 месяцев стажа для безоговорочного прохождения всех критериев конкурса.

По информации ZN.UA, с самого начала ряд крупных доноров проектов МВД и Нацполиции дали понять, что откажут в финансировании, если Нацполицию возглавит Троян.

Позже также от участия в конкурсе отказался глава управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.



Как сообщалось, 16 ноября Кабмин уволил Хатию Деканоидзе с должности главы Нацполиции. После этого глава МВД Арсен Аваков назначил временно исполняющим обязанности руководителя НПУ бывшего первого заместителя главы Национальной полиции Украины Вадима Трояна.

15 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков объявил о проведении консультативного конкурса на замещение вакантной должности главы Национальной полиции. В требованиях к кандидату указано, что он должен иметь высшее юридическое образование и стаж работы в отрасли права не менее семи лет, опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.