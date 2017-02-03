От обстрелов Авдеевки погибли по меньшей мере три местных жителя – полиция

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В настоящий момент город по-прежнему обесточен.

В полиции рассказали о жертвах среди гражданского населения от обстрелов Авдеевки Сайт СНБО

С момента обострения ситуации подв результате обстрела города и его окрестностей погибли трое и получили ранения 9 местных жителей, сообщила спикер ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области Наталья Шиман.

Согласно ее сообщению в Facebook, с 29 января и по настоящий момент боевики осуществили 64 обстрела Авдеевки и ее окрестностей из тяжелых вооружений (включая "Грады" и артиллерию калибра 122 и 155 мм).

"Поступили сообщения о том, что погибли 3 мирных жителя (мужчина и две женщины, ранены 9 мирных жителей, из них 7 мужчин, 2 женщины. Повреждены 95 домов, из них 95 частных домов, 7 многоэтажек, 3 нежилых помещения (гараж, автомагазин, летняя кухня)", – указала представитель областного управления нацполиции.

По ее словам, за минувшие сутки от обстрелов погибли два человека (один из которых – сотрудник ГСЧС). Ранения получили два человека.

Шиман рассказала, что в настоящий момент город по-прежнему полностью обесточен, отсутствует водоснабжение, а отопление ведется в аварийном режиме.

Ранее сообщалось, что во время обстрела в Авдеевке Донецкой области вечером в четверг, 2 февраля погиб сотрудник ГСЧС, еще один спасатель тяжело ранен.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российской армии нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим ЧС, приостановил работу коксохимический завод. Подробнее читайте в материале "Бои под Авдеевкой: главное".