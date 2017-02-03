От обстрелов Авдеевки погибли по меньшей мере три местных жителя – полиция

В настоящий момент город по-прежнему обесточен.
Согласно ее сообщению в Facebook, с 29 января и по настоящий момент боевики осуществили 64 обстрела Авдеевки и ее окрестностей из тяжелых вооружений (включая "Грады" и артиллерию калибра 122 и 155 мм).
"Поступили сообщения о том, что погибли 3 мирных жителя (мужчина и две женщины, ранены 9 мирных жителей, из них 7 мужчин, 2 женщины. Повреждены 95 домов, из них 95 частных домов, 7 многоэтажек, 3 нежилых помещения (гараж, автомагазин, летняя кухня)", – указала представитель областного управления нацполиции.
По ее словам, за минувшие сутки от обстрелов погибли два человека (один из которых – сотрудник ГСЧС). Ранения получили два человека.
Шиман рассказала, что в настоящий момент город по-прежнему полностью обесточен, отсутствует водоснабжение, а отопление ведется в аварийном режиме.
Ранее сообщалось, что во время обстрела в Авдеевке Донецкой области вечером в четверг, 2 февраля погиб сотрудник ГСЧС, еще один спасатель тяжело ранен.
Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.
Из-за обстрелов российской армии нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим ЧС, приостановил работу коксохимический завод. Подробнее читайте в материале "Бои под Авдеевкой: главное".ZN.UA