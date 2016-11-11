От киевской фабрики Порошенко потребовали убрать памятник Карлу Марксу

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Согласно закону, памятник Марксу на территории Киевской кондитерской фабрики "Рошен" является символикой коммунистического тоталитарного режима и подлежит обязательному демонтажу.

Стало известно, какой памятник прячут на фабрике Порошенко в Киеве AMY

Украинский институт национальной памяти во второй раз направил письмо руководству, в котором напоминает о требовании демонтажа памятника Карлу Марксу на ее территории.

Из обращений граждан институту стало известно, что на территории фабрики находится памятник Марксу, лидеру международного коммунистического движения и соавтору "Манифеста коммунистической партии".

"Учение "марксизма" стало основой для утверждения коммунистических тоталитарных режимов на территории Украины и других стран Восточной Европы. Активная мемориализация основателей коммунистической идеологии Карла Маркса и Фридриха Энгельса (в частности, путем массового установления в их честь памятников) были важной составляющей пропаганды ЦК КПСС коммунистического тоталитарного режима", - отмечается в сообщении института.

Учитывая значительный общественный резонанс, а также то, что президент Украины Петр Порошенко признал завершение процесса декоммунизации вопросом национальной безопасности, институт обращается к руководству кондитерской фабрики "Рошен" во второй раз, поскольку на первое письмо от 25 сентября 2015 года ответа не получил.

Напомним, что 21 мая 2015 года вступил в силу закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Согласно подпункту "д" пункта 4 статьи 1 закона, символикой коммунистического тоталитарного режима являются, в том числе, изображения, памятники, памятные знаки, надписи, посвященные событиям, связанным с деятельностью коммунистической партии.