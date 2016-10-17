Топ Новости
<
>

Освобожденный из плена террористов Жемчугов прибыл на лечение в Германию

17 октября в 00:28

Владимир Жемчугов пройдет обследование в клинике Кельнского университета.

Жемчугов
Жемчугову окажут медицинскую помощь в Кельне
Facebook/Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine
Гражданину Украины Владимиру Жемчугову, которого почти год удерживали в заложниках российские спецслужбы и террористы ОРДЛО, окажут медицинскую помощь в Германии.

"Владимир Жемчугов с супругой прибыл в Кельн: 17 октября стартует интенсивное обследование в клинике университета", – сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины вечером в воскресенье, 16 октября.

В МИД уточнили, что поддержку и содействие Жемчуговым будет оказывать и.о. геконсула Украины в Дюссельдорфе Владислав Егоров.

Читайте также: Провокатор Грэм Филлипс пытался сорвать освобождение Жемчугова и Супруна

Напомним, Владимира Жемчугова и Юрия Супруна освободили из плена в субботу, 17 сентября. Украинцев обменяли на четырех сторонников группировок "ДНР" и "ЛНР" в городе Счастье Луганской области. Вечером Жемчугова и Супруна доставили в Киев, где в Научно-практическом центре профилактической и клинической медицины их обследовали и провели курс реабилитации.

Украинец Владимир Жемчугов попал в плен "ЛНР" в конце сентября прошлого года. Он получил тяжелые увечья, подорвавшись на растяжке в зоне боевых действий в Донбассе.
О задержании представителя ООН Супруна в Донецке стало известно 13 апреля. По версии боевиков "ДНР", он въехал на оккупированную территорию без уведомления и был причастен к боям на Донбассе. При задержании Супрун заявил, что является действующим представителем миссии ООН в Донецке. Организация Объединенных Наций призвала боевиков немедленно освободить сотрудника ООН.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Жемчугов АТО ЛНР ФРГ
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.79
EUR 28.47
Последние новости