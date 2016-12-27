Освобожденных боевиками "ДНР" женщин не было в списках пленных для обмена – Бутусов

Одна из женщин стала заложницей из-за неразделенной любви к жителю ОРДО, другая – была судьей из Мариуполя, рассказал журналист.

Украина идет на неравноценный обмен пленными, чтобы добиться освобождения заложников Андрей Товстыженко, ZN.UA

Освобожденные боевиками "ДНР"были схвачены террористами без каких-либо оснований и не были внесены в списки пленных для обмена, сообщил журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.

По его словам, ОРДО освободила двух непричастных к конфликту гражданских лиц, в то время как Украина ранее в качестве жеста "доброй воли" передала террористам трех наемников. В том числе – гражданина РФ, которого задержали с оружием в марте 2015 года.

"Кто эти "пленные"? Может, какие-то агенты СБУ или снайперы ВСУ? Может их взяли на поле боя? Одна из них - простая женщина, которая влюбилась в мужчину, проживающего на оккупированной территории. Он ее пригласил к себе, но потом решил избавиться, обвинил ее в пособничестве "укропам" и ее бросили "на подвал". Другая "пленная" - судья из Мариуполя, на оккупированные территории проезжала неоднократно. Обе этих женщины не были в списках пленных для обмена - это просто заложники, схваченные без каких-то причин", – написал он в Facebook.

Бутусов указывает, что за двух невинных женщин Украина освободит 15 человек, находящихся под следствием, или уже получивших приговор суда.

"Вместо этих двух несчастных случайных людей, которых просто схватили на улице, и которые пережили застенки, куда никогда не приезжают ни правозащитники, ни ОБСЕ, ни ООН, Украина "добровольно" передаст сразу 15 человек из списка на обмен - все они под следствием в Украине либо уже получили приговор суда. Передаем 6 женщин и 9 мужчин, которые в отличие от этих двух заложниц находились в списках на обмен. Украина заложников не берет - передаем только реальных террористов, наемников, шпионов и их пособников, интерес к которым проявляет противник", – отмечает он.

По его мнению, таким образом Киев демонстрирует волю вернуть своих настоящих пленных – 48 человек, подтвержденных боевиками.

Ранее сообщалось, что Боевики ОРДО передали главе украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану двух пленных женщин Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.

Накануне Боевики заявили, что отдадут Надежде Савченко двух пленных женщин. В своем заявлении они заявили, что считают Савченко "представителем здоровой части украинского народа" и в качестве "жеста доброй воли" готовы отдать двух женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона ближайшие дни освободит из-под стражи 15 ранее судимых за преступления лиц. Большинство помилованы президентом, среди них - шесть женщин, есть пожилые и больные.

Президент Украины Петр Порошенко помиловал девять осужденных для последующего их освобождения и передачи боевикам.

По данным СБУ, террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 109 украинских граждан. 492 человека считаются пропавшими без вести.