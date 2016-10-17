Освобождение заложников ОРДЛО фактически заблокировано – Геращенко

Террористы удерживают в заложниках 110 украинских граждан.

Геращенко рассказала помощнику генсека ООН о ситуации с украинскими заложниками Василий Артюшенко, ZN.UA

Процесстеррористических группировок ОРДЛО на данный момент заблокирован, заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко во время встречи с помощником генерального секретаря ООН Джихан Султаноглу в понедельник, 17 октября.

Вице-спикер уточнила, что террористы удерживают в заложниках 110 человек, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Напомним, боевики террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" требуют от Украины освободить более 600 человек, задержанных и осужденных за совершение тяжких преступлений, в обмен на освобождение 45 украинских граждан, которых удерживают в заложниках в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время, СБУ располагает информацией о местонахождении 57 заложников в ОРДЛО.

Ранее в МИД Украины сообщили, что на территории России сейчас незаконно удерживаются не менее 29 украинских граждан. Десятки граждан, преимущественно крымских татар, преследуются в аннексированном Крыму, 16 – считаются пропавшими без вести. Еще 115 украинцев, как военнослужащих, так и гражданских лиц, являются заложниками российско-террористических группировок в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 30 августа Геращенко сообщила, что Украина считает пропавшими без вести в Донбассе 498 своих граждан, 347 из которых – гражданские лица, в том числе, медики и волонтеры.