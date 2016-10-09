Освобожденные по "закону Савченко" совершили 22 убийства

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Уровень преступности на 10 тыс. населения возрос до 107 преступлений против 88 в прошлом году.

В полиции фиксируют стремительный рост преступности

На сегодняшний день от дальнейшего отбытия наказания по "закону Савченко" уже освобождены 8,2 тыс. осужденных, из которых 785 человек, или 10%, изобличены в совершении новых преступлений (22 — умышленное убийство, 18 — нанесение ТТП, 10 — изнасилование, 405 — кража, 131 — грабеж, 66 — разбой, 39 — мошенничество, 20 — хулиганство).

Об этом пишет в своей статье для ZN.UA заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян.

В основном в Украине за восемь месяцев 2016 г. по сравнению с таким же периодом 2015-го количество содеянных преступлений, в частности, с применением оружия, возросла на 23%, в первую очередь за счет преступлений имущественной направленности (60% от всех), в частности:

краж — на 36% (с 181, 8 тыс. до 247,8 тыс.);

ограблений — на 38% (с 13,9 тыс. до 19,3 тыс.);

мошенничеств — на 22% (с 31,3 тыс. до 38,2 тыс.);

незаконного завладения транспортными средствами — на 17% (с 7,1 тыс. до 8,3 тыс.).

Кроме этого, зарегистрировано увеличение количества:

изнасилований — на 80% (с 176 до 317);

разбойных нападений — на 27% (с 2,1 тыс. до 2,7 тыс.);

тяжелых телесных повреждений, приведших к гибели, — на 8% (с 420 до 454);

хулиганства — на 14% (с 2,8 тыс. до 3,2 тыс.).

Уровень преступности на 10 тыс. населения возрос до 107 преступлений против 88 в прошлом году, в том числе тяжких и особо тяжких — 37 против 29. Увеличилось количество преступлений, совершенных в общественных местах: с 51 тыс. до 74 тыс., что составляет 16% от общего количества (в прошлом году — 14%).

Напомним, в Украине отмечается повышение среднестатистического роста краж в регионах, где сконцентрировано большинство переселенцев. Это в первую очередь город Киев (рост вдвое), Николаевская (+60%), Одесская (+61%) и Харьковская (+62%) области.

Подробнее о криминогенной ситуации в стране читайте в статье Вадима Трояна "Война на уголовном фронте" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".