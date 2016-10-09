Освобожденные по "закону Савченко" совершили 22 убийства

Уровень преступности на 10 тыс. населения возрос до 107 преступлений против 88 в прошлом году.
Об этом пишет в своей статье для ZN.UA заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян.
В основном в Украине за восемь месяцев 2016 г. по сравнению с таким же периодом 2015-го количество содеянных преступлений, в частности, с применением оружия, возросла на 23%, в первую очередь за счет преступлений имущественной направленности (60% от всех), в частности:
краж — на 36% (с 181, 8 тыс. до 247,8 тыс.);
ограблений — на 38% (с 13,9 тыс. до 19,3 тыс.);
мошенничеств — на 22% (с 31,3 тыс. до 38,2 тыс.);
незаконного завладения транспортными средствами — на 17% (с 7,1 тыс. до 8,3 тыс.).
Кроме этого, зарегистрировано увеличение количества:
изнасилований — на 80% (с 176 до 317);
разбойных нападений — на 27% (с 2,1 тыс. до 2,7 тыс.);
тяжелых телесных повреждений, приведших к гибели, — на 8% (с 420 до 454);
хулиганства — на 14% (с 2,8 тыс. до 3,2 тыс.).
Уровень преступности на 10 тыс. населения возрос до 107 преступлений против 88 в прошлом году, в том числе тяжких и особо тяжких — 37 против 29. Увеличилось количество преступлений, совершенных в общественных местах: с 51 тыс. до 74 тыс., что составляет 16% от общего количества (в прошлом году — 14%).
Напомним, в Украине отмечается повышение среднестатистического роста краж в регионах, где сконцентрировано большинство переселенцев. Это в первую очередь город Киев (рост вдвое), Николаевская (+60%), Одесская (+61%) и Харьковская (+62%) области.
Подробнее о криминогенной ситуации в стране читайте в статье Вадима Трояна "Война на уголовном фронте" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".ZN.UA