Организаторы спектакля "Холокост кабаре" извинились за вывеску в центре Киева

Одиозную вывеску сняли.

Напротив центральной синагоги разместили скандальную вывеску

Компания Misanthrope theatre, которая является организатором театральной постановки "Холокост-Кабаре: Суд над Джоном Демьянюком ", извинилась перед украинской общественностью.

"Мы приносим свои глубочайшие извинения всем, кого оскорбило название спектакля и размещение вывески напротив синагоги в городе Киеве. Мы официально заявляем, что спектакль не является провокацией и намеренным способом разжигания каких-либо конфликтов. Название пьесы выбрано автором, канадским драматургом еврейского происхождения Джонатаном Гарфинкелем", — говорится в обращении, опубликованном в Facebook.

По данным организаторов, большинство создателей спектакля являются евреями по происхождению, несколько человек в труппе — граждане Израиля.

"Нам очень бы хотелось, чтобы судили не по названию и вывеске, а по самому спектаклю и тем важным вопросам, которые он поднимает", — отмечается в обращении.

Главный раввин Украины Моше Асман осудил проведение спектакля с таким названием.

"Вот эту жуть (не нахожу слова как это назвать) повесили в центре Киева вчера, в день памяти жертв Холокоста, в городе, где находится Бабий Яр, напротив центральной синагоги!! И продаются билеты на пятничное представление. Кому нужна эта провокация я не знаю, но заявляю, что мы, еврейская община, сделаем все, чтобы убрать эту провокацию немедленно!!!", - сообщил он на своей странице в Facebook.

Позднее он сообщил, что скандальную вывеску демонтировали.

"Сейчас в Петербурге проходит спектакль со страшным названием "Холокост Кабаре"!!! Который в Киеве не пройдет!!! Пьесы с названием "Холокост Кабаре" в Киеве не будет. Просто потому, что есть слова, которые нельзя трогать бесчувственными руками и которые нельзя превращать в крикливый рекламный бренд", - сообщил главный раввин Украины.

Как сообщалось, в Киеве презентовали проект создания Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".