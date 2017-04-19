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Опубликованы свежие фотографии захваченного боевиками стадиона "Донбасс-Арена"

19 апреля в 17:15

Покинутый домашний стадион ФК "Шахтер" постепенно приходит в упадок.

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Фото Денис Григорюк / shahta.org

Через месяц с лишним после того, как боевики "ДНР" захватили "Донбасс-Арену", а гендиректор футбольного клуба "Шахтер" Сергей Палкин официально заявил о потере контроля над спортивным комплексом, свежие снимки стадиона появились на сайте "Шахта"

На фотографиях видно, что поле стадиона постепенно приходит в негодность, хотя часть довоенного персонала продолжает его обслуживать. Внутренние помещения не разграблены, но выглядят давно покинутыми. На фасаде "Донбасс-Арены" заметны следы обстрелов. 

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Холдинг Ахметова заявил об утрате контроля над всеми активами в ОРДЛО. Руководство СКМ отказалось от перерегистрации предприятий в террористических "республиках".

По материалам: УНИАН
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