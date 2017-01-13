Опубликованы списки кандидатов на должность главы Нацполиции

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На конкурс подали заявления 64 человека, в том числе Вадим Троян.

Для участия в конкурсе на должность главы Национальной полиции Украины подали заявки 64 претендента Uncleroo / Depositphotos заявления подали 64 кандидата.

Среди подавших заявление также присутствует исполняющий обязанности руководителя НПУ бывший первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян.

Указывается, что на текущий момент 18 кандидатов работают в Нацполиции. Также 59 из 64 имеют юридическое образование.

Отбор претендентов будет проводить временный совещательный орган, в состав которого вошли: Микаэл Люнгбю, Джон Монтанио, Джозеф Макаллистер, Евгений Захаров, Роман Романов, Виталий Портников.

Процедура отбора будет состоять из пяти этапов, которые включают изучение представленных документов, тестирование, собеседование.

"Список финальных претендентов должен быть сформирован и передан на рассмотрение министру внутренних дел в как можно более короткий срок, но не позднее 15 февраля 2017 года. Первый этап Конкурса начинается 18.01.2017 года", - сказано в сообщении МВД.

Как сообщалось, 16 ноября Кабмин уволил Хатию Деканоидзе с должности главы Нацполиции. После этого глава МВД Арсен Аваков назначил временно исполняющим обязанности руководителя НПУ бывшего первого заместителя главы Национальной полиции Украины Вадима Трояна.

15 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков объявил о проведении консультативного конкурса на замещение вакантной должности главы Национальной полиции. В требованиях к кандидату указано, что он должен иметь высшее юридическое образование и стаж работы в отрасли права не менее семи лет, опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.