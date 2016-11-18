Опубликовано видео задержания группировки, похитившей экс-офицера ФСБ РФ Богданова

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Похитители пытались вывести Богданова в Россию.

Бойцы СБУ смогли освободить Богданова

Служба безопасности Украины обнародовала оперативное видео задержания членов преступной группировки, похитившей бывшего офицера ФСБ РФ, участника добровольческого батальона в зоне АТО Илью Богданова.

На кадрах видно, как бойцы СБУ освобождают Богданова, которого пытались вывести на территорию России. Также служба опубликовала признания членов группировки и перехват телефонных переговоров с планами покушения.

Ранее сообщалось о том, что украинские правоохранители предотвратили похищение и убийство экс-офицера ФСБ Богданова. К организации преступления причастен бывший депутат Харьковского областного совета Владимир Астахов.

В понедельник, 14 ноября, отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что правоохранители разыскивают Богданова после того, как его знакомые обратились в полицию с заявлением об исчезновении и что в последний раз общались с ним 12 ноября 2016 г. По факту исчезновения мужчины было начато уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и оперативно-розыскные мероприятия.