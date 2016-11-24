Опубликовано видео задержания ФСБ "украинского шпиона" в Севастополе

Кадры с задержанием Пархоменко были показаны в эфире российского ТВ.

Российская ФСБ показала очередного "украинского шпиона", схваченного в Севастополе

Российские СМИ опубликовали видео Федеральной службы безопасности РФ с задержанием отставного офицера ЧФ, который якобы занимался шпионажем в пользу Украины.

Соответствующий видеоматериал был обнародован РБК на своем канале в Youtube. То же видео показал в своем сюжете об "украинском шпионе" канал "Россия 24".

На запечатленных кадрах можно увидеть, как силовики заводят закованного в наручники мужчину в административное здание. Примечательно, что звука в видео нет.

Напомним, 24 ноября российские силовики задержали в оккупированном Севастополе бывшего военнослужащего Черноморского флота Леонида Пархоменко, который якобы занимался шпионажем в пользу Украины.

Как сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ, задержанный передавал украинской разведке сведения о ЧФ РФ, составляющие государственную тайну.

Ранее стало известно о том, что в Севастополе ФСБ РФ задержала украинских "диверсантов" — Алексея Бессарабова, Владимира Дудко и Дмитрия Штыбликова. Главное управление разведки Минобороны Украины также опровергло заявление российской спецслужбы, назвав его "очередным фейком". Впоследствии стало известно, что в Севастополе суд разрешил арестовать трех задержанных в Крыму граждан Украины сроком на два месяца.