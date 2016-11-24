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Опубликовано видео задержания ФСБ "украинского шпиона" в Севастополе

24 ноября в 11:18

Кадры с задержанием Пархоменко были показаны в эфире российского ТВ. 

ФСБ
Российская ФСБ показала очередного "украинского шпиона", схваченного в Севастополе
Российские СМИ опубликовали видео Федеральной службы безопасности РФ с задержанием отставного офицера ЧФ Леонида Пархоменко, который якобы занимался шпионажем в пользу Украины.

Соответствующий видеоматериал был обнародован РБК на своем канале в Youtube. То же видео показал в своем сюжете об "украинском шпионе" канал "Россия 24".

На запечатленных кадрах можно увидеть, как силовики заводят закованного в наручники мужчину в административное здание. Примечательно, что звука в видео нет.

Напомним, 24 ноября российские силовики задержали в оккупированном Севастополе бывшего военнослужащего Черноморского флота Леонида Пархоменко, который якобы занимался шпионажем в пользу Украины.

Как сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ, задержанный передавал украинской разведке сведения о ЧФ РФ, составляющие государственную тайну.  

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Ранее стало известно о том, что в Севастополе ФСБ РФ задержала украинских "диверсантов" — Алексея Бессарабова, Владимира Дудко и Дмитрия Штыбликова. Главное управление разведки Минобороны Украины также опровергло заявление российской спецслужбы, назвав его "очередным фейком". Впоследствии стало известно, что в Севастополе суд разрешил арестовать трех задержанных в Крыму граждан Украины сроком на два месяца.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия Севастополь ФСБ
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1 комментарий
  • Олекса Олекса Сегодня, 11:48 Ахахаха!!!!!!!! с него такой шпион как с меня швачка))))))))) напоминает чувака с "Мастера и Маргариты" которого превратили в вампира-наводчика, хахаха - Иван Савельевич Варенуха))))))))))))))))))))) Ответить Цитировать Пожаловаться
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