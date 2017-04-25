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Опубликовано видео успешного запуска ракетного комплекса "Ольха"

25 апреля в 14:18

Комплекс "Ольха" превосходит по тактико-техническим характеристикам "Точку-У".

ракета украинская
В Украине очередной раз успешно испытали РК "Ольха"
Сайт СНБО
КБ "Луч" провело очередной успешный этап испытаний ракетного комплекса "Ольха", сообщили в пресс-службе бюро.

Отмечается, что комплекс превосходит по ТТХ РК "Точку-У" (максимальная дальность поражения 120 км).

"Все составляющие для производства "Ольхи" — отечественные, включая новую систему управления, новое ракетное топливо и новую боевую часть. Одна из особенностей — система управления ракетой, которая предусматривает коррекцию полета ракеты за счет импульсных двигателей. Ракета способна нести различные боевые части в зависимости от назначения". - говорится в сообщении КБ "Луч".

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Ранее сообщалось, что в Украине состоялись успешные испытания новой ракеты, дальность стрельбы которой составляет 60 километров, а также прошли успешные испытания новой управляемой ракеты для РСЗО.

Напомним, 26 августа 2016 года в Украине состоялись испытания нового ракетного комплекса на базе реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч". Рабочее название комплекса "Ольха". Он может рассматриваться как замена оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка", с улучшенными на порядок показателями точности попадания, нежели у "Точки". Все комплектующие для производства "Ольхи" – украинские.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги ракета система испытания Украина
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