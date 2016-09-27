Опубликовано видео с нагрудной камеры расстрелянного в Днепре полицейского

Полицейские отказались брать у Пугачева взятку, а когда он достал оружие – начали оказывать сопротивление.

Нагрудная камера убитого в Днепре полицейского запечатлела последние минуты его жизни

В сети появилось видео с нагрудной камеры днепровскогоАртема Кутушева, погибшего от руки преступника Александра Пугачева.

Видеоматериал показали в сюжете программы "Полицейская волна" на Еспресо.TV. На записи запечатлены события, предшествующие гибели самого Кутушева и его напарницы Ольги Макаренко, а также последние минуты их жизни.

Так, становится ясно, что сначала задержанный за проезд на красный свет Пугачев пытался договориться с Кутушевым. Полицейский, однако, брать взятку отказывается. Тогда Пугачев начинает давить на жалость: рассказывает, что был в АТО, показывает шрам и дает полицейскому удостоверение участника боевых действий.

Когда полицейский возвращается в служебное авто, чтобы проверить личность Пугачева по базе данных, последний достает пистолет и угрожает ему. Заставив его выйти из машины, он приказывает ему отдать личное оружие и лечь на землю. Когда напарница Кутушева достает оружие, преступник начинает стрелять.

Напомним, утром 25 сентября в Днепре водитель автомобиля Citroen застрелил патрульного полицейского Артема Кутушева, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Сотрудник патрульной полиции погиб на месте, а его напарница Ольга Макаренко получила ранения. Впоследствии она скончалась в больнице во время операции. Куткшев воспитывал трехлетнюю дочь, Макаренко - двух сыновей.

В убийстве патрульных подозревают 33-летнего жителя города Торез Донецкой области Александра Пугачева. Советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что Пугачев является бывшим бойцом батальона "Торнадо".

Позже министр МВД Арсен Аваков сообщил, что убийца полицейских задержан. Он получил ранение в перестрелке с правоохранителями и ему сделали операцию в одной из больниц Днепра.