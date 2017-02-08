Опубликовано видео с места гибели Гиви

Известного главаря боевиков убили в оккупированном Донецке, в его кабинете на базе "Сомали".

По предварительным данным, кабинет Гиви взорвали из ручного огнемета "Шмель" Новая Газета

б

Гиви". атальона боевиков "Сомали" Михаила Толстых, известного как "".

Российский канал выложил в Сеть видеозаписи с места предполагаемой гибели главаря

Видео опубликовано на канале Youtube.

На записи видно поврежденное в результате взрыва здание штаба батальона "Сомали". Начавшийся после взрыва пожар потушили прибывшие спасатели.

Утром 8 февраля в "ДНР" сообщили о смерти Гиви. По данным местных и российских СМИ, Толстых был убит в результате теракта утром 8 февраля. Ответственность за покушение на него в так назывемой "ДНР" возложили на украинскую сторону.

Гибель одного из предводителей боевиков подтвердил также украинский журналист и военный аналитик Юрий Бутусов.

Напомним, вечером 16 октября стало известно о ликвидации одного из боевиков террористической группировки "ДНР" гражданина РФ Арсения Павлова по кличке Моторола. Террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. Моторола находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию террориста Моторолы, высказав предположение, что его устранили российские спецслужбы.