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Опубликовано видео с места гибели Гиви

8 февраля в 10:48

Известного главаря боевиков убили в оккупированном Донецке, в его кабинете на базе "Сомали".

Гиви
По предварительным данным, кабинет Гиви взорвали из ручного огнемета "Шмель"
Новая Газета
Российский канал выложил в Сеть видеозаписи с места предполагаемой гибели главаря батальона боевиков "Сомали" Михаила Толстых, известного как "Гиви".

Видео опубликовано на канале Youtube.

На записи видно поврежденное в результате взрыва здание штаба батальона "Сомали". Начавшийся после взрыва пожар потушили прибывшие спасатели.

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Утром 8 февраля в "ДНР" сообщили о смерти Гиви. По данным местных и российских СМИ, Толстых был убит в результате теракта утром 8 февраля. Ответственность за покушение на него в так назывемой "ДНР" возложили на украинскую сторону. 

Гибель одного из предводителей боевиков подтвердил также украинский журналист и военный аналитик Юрий Бутусов.

Напомним, вечером 16 октября стало известно о ликвидации одного из боевиков террористической группировки "ДНР" гражданина РФ Арсения Павлова по кличке Моторола. Террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. Моторола находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию террориста Моторолы, высказав предположение, что его устранили российские спецслужбы. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги боевики Россия ДНР терроризм Сомали Гиви
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