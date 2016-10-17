Опубликовано новое видео с места ликвидации террориста "Моторолы"

Видны следы крови, у дома боевика стоят БТРы и "скорые".

Место гибели "Моторолы" оцепили боевики Кадр/YouTube

В сети опубликовано новое видео, снятое рядом с местом, где взорвали одного из главарей "ДНР" Арсения Павлова, известного также как "Моторола". Видео опубликовано российским новостным агентством "Ruptly TV" на канале в YouTube.

Видео, на котором видно, что пути к дому перекрыты "милицией ДНР", БТРами, а также с дежурными машинами "скорой помощи", дополняет запись, ранее распространенную российским пропагандистским каналом LIFE.ru.

Напомним, вечером 16 октября российской информационное агентство "Интерфакс сообщило об убийстве одного из боевиков террористической группировки "ДНР" гражданина РФ Арсения Павлова по кличке "Моторола".

Как сообщило издание со сслыкой на собственные источники, террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. "Моторола" находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию террориста "Моторолы", высказав предположение, что полевого командира устранили российские спецслужбы.