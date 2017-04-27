Опубликован текст закона о единстве правил для перекрестков с круговым движением

Закон вступает в силу завтра. В течение месяца правительство должно привести все нормативно-правовые акты в соответствие с ним.

С завтрашнего дня в Украине будут действовать единые правила для перекрестков с круговым движением Коммерческие автомобили

Официальное издание Верховной Рады "Голос Украины" опубликовало текст закона "О дорожном движении" (относительно приоритетности транспортных средств, движущихся по кругу).

Законом урегулирован вопрос о предоставлении преимуществ в движении транспортным средствам, которые выезжают на перекресток, где организовано круговое движение.

"Преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу", - говорится в законе.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в странах Европы на перекрестках, где организовано круговое движение, действует единая схема движения Roundabout.

"Как свидетельствует официальная статистика, каждый раз после введения в действие схемы Roundabout, аварийность на перекрестках уменьшалась примерно на 80%", - говорится в документе.

Закон вступает в действие на следующий день после публикации в газете "Голос Украины". Кабинет министров Украины в течение месяца с момента вступления закона в силу должен привести все свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним.

Напомним, что территориальные сервисные центры МВД Украины с 9 февраля впервые начали выдавать международные удостоверения водителя. Получить международное удостоверение можно при наличии национального удостоверения водителя, при этом национальное удостоверение не изымается.