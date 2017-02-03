Опубликован проект обновленного календаря праздничных и памятных дней

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В Институте предлагают отказаться от переноса на понедельник праздничного дня, если он выпадает на выходные.

Василий Артюшенко, ZN.UA

Украинском институте национальной памяти предложили упорядочить календарь государственных праздников, памятных дней и представили законопроект о государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях, сообщили в пресс-службе УИНП.

В Институте предлагают отказаться от переноса на понедельник праздничного дня, если он выпадает на выходные. Данное предложение не коснется лишь Рождества и Пасхи.

Директор УИНП Владимир Вятрович опубликовал инфографику обновленного календаря праздничных и памятных дней, согласно законопроекту.

Владимир Вятрович/Facebook

Напомним, 30 мая 2016 года в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагалось исключить из перечня праздничных дней День международной солидарности трудящихся (1 и 2 мая). Свои подписи под проектом №4722 поставили 11 депутатов из разных фракций.

Кроме того, для увековечивания победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов авторы законопроекта предлагали сохранить только День памяти и примирения, который отмечается ежегодно 8 мая, отменив государственный праздник – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая).

В апреле 2015 года Верховная Рада приняла закон "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов", которым 8 мая в Украине был объявлен Днем памяти и примирения. Мемориальные мероприятия ко Дню памяти и примирения отличаются от тех, к которым традиционно привыкли на постсоветском пространстве. В эти дни не проводятся развлекательные мероприятия, а чтут десятки миллионов жертв Второй мировой войны.