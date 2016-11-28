Опубликован полный текст подозрения Януковичу

Адвокат экс-президента уже получил подозрение.

Януковича обвиняют в госизмене president.gov.ua

Генеральная прокуратура Украины обнародовала полный текст подозрения бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что экс-президенту Украины Виктору Януковичу объявлено подозрение в государственной измене.

"Учитывая то, что Янукович находится за пределами Украины и фактически скрывается от правоохранительных органов Украины, содержание подозрения объявлено устно, а само сообщение о подозрении сегодня час назад разослано на все известные адреса пребывания Януковича, а также … будет вручено адвокату последнего", - сказал он.

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Через некоторе время после этого представители Военной прокуратуры вручили адвокату Януковича уведомление о подозрении в совершении преступления.