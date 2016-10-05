Определены лучшие фото пейзажей Украины

Жюри выбрали десять финалистов в рамках проекта Wiki Loves Earth.

Опубликованы 10 лучших фотографий конкурса "Вікі любить Землю", сделанных в Украине. Фотографы из разных уголков страны присылали снимки биосферных заповедников.

Среди работ победителей — водопад в горах, пороги Буга, заброшенная обсерватория в Карпатах. Эти 10 фотографий примут участие в международном этапе конкурса. А победитель украинского этапа будет назван в ноябре на церемонии награждения.

Цель проекта Wiki Loves Earth — создание полной информационной базы про заповедники Украины и всего мира. Организаторы планируют собрать иллюстрации и статьи в Википедии для каждого природоохранного объекта в мире.