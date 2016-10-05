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Определены лучшие фото пейзажей Украины

5 октября в 16:47

Жюри выбрали десять финалистов в рамках проекта Wiki Loves Earth.

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"Закат на вершине скалы Соколиный глаз». Геологический памятник «Протятые Камни», Черновицкая область. Сергей Рыжков Фото wikilovesearth.org.ua

Опубликованы 10 лучших фотографий конкурса "Вікі любить Землю", сделанных в Украине. Фотографы из разных уголков страны присылали снимки биосферных заповедников.

Среди работ победителей — водопад в горах, пороги Буга, заброшенная обсерватория в Карпатах. Эти 10 фотографий примут участие в международном этапе конкурса. А победитель украинского этапа будет назван в ноябре на церемонии награждения.

Цель проекта Wiki Loves Earth — создание полной информационной базы про заповедники Украины и всего мира. Организаторы планируют собрать иллюстрации и статьи в Википедии для каждого природоохранного объекта в мире.  

По материалам: ZN.UA
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Тэги фото заповедник конкурс природа Википедия пейзажи
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