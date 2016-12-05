ООН призвала оказать Украине финансовую помощь в 2017 году

Планируется собрать 214 млн. долларов для 3,8 млн. человек.
Организация объединенных наций (ООН) запустила план гуманитарного реагирования для Украины на 2017 год, согласно которому будет оказывать материальную поддержку 3,8 миллионам человек, остро нуждающихся в помощи, сообщил гуманитарный координатор ООН в Украине Нил Вокер.
По его словам, ряд международных гуманитарных организаций - партнеров Украины совместно с украинским правительством обратились к правительствам стран-доноров, чтобы они оказали помощь внутренне перемещенным лицам Крыма и Донбасса в эти трудные времена.
"В целом, речь идет о 214 млн долларов, которые нужны для того, чтобы предоставить людям жизненно необходимую помощь, в том числе защиту, здравоохранение и доступ к пище. Эта помощь прилагается к той поддержке, которая уже предоставляется Украины в течение 2,5 лет", - сообщил Нил Уокер, передает Hromadskeradio.org.
По его словам, ООН будет следить за процессом распределения помощи, дабы самые насущные потребности нуждающихся были удовлетворены в первую очередь.
"Эта координация имеет решающее значение для того, чтобы убедиться, что деньги не просто перемещается из одного кармана в другой без определения приоритетов", - подчеркнул Нил Уокер. По его словам, 70% внутренне перемещенных лиц - это пожилые люди, женщины и дети, поэтому именно этой категории нуждающихся будет предоставляться помощь в первую очередь.
Как сообщалось, правительство Германии после двухдневных переговоров приняло решение о выделение помощи Украине на сумму 72 млн евро, сообщил заместитель министра экономичского развития Украины Максим Нефедов.
"Результат - 72 млн евро новой помощи для Украины - для устойчивого экономического развития, регионального развития, энергоэффективности и помощи внутренне перемещенным лицам!", - написал Нефедов на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 4 ноября.hromadskeradio.org