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ООН призвала оказать Украине финансовую помощь в 2017 году

5 декабря в 23:25

Планируется собрать 214 млн. долларов для 3,8 млн. человек.

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ООН будет собирать деньги для нуждающихся в Украине
korrespondent.net

Организация объединенных наций (ООН) запустила план гуманитарного реагирования для Украины на 2017 год, согласно которому будет оказывать материальную поддержку 3,8 миллионам человек, остро нуждающихся в помощи, сообщил гуманитарный координатор ООН в Украине Нил Вокер. 

По его словам, ряд международных гуманитарных организаций - партнеров Украины совместно с украинским правительством обратились к правительствам стран-доноров, чтобы они оказали помощь внутренне перемещенным лицам Крыма и Донбасса в эти трудные времена. 

"В целом, речь идет о 214 млн долларов, которые нужны для того, чтобы предоставить людям жизненно необходимую помощь, в том числе защиту, здравоохранение и доступ к пище. Эта помощь прилагается к той поддержке, которая уже предоставляется Украины в течение 2,5 лет", - сообщил Нил Уокер, передает Hromadskeradio.org.

По его словам, ООН будет следить за процессом распределения помощи, дабы самые насущные потребности нуждающихся были удовлетворены в первую очередь. 

"Эта координация имеет решающее значение для того, чтобы убедиться, что деньги не просто перемещается из одного кармана в другой без определения приоритетов", - подчеркнул Нил Уокер. По его словам, 70% внутренне перемещенных лиц - это пожилые люди, женщины и дети, поэтому именно этой категории нуждающихся будет предоставляться помощь в первую очередь. 

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Как сообщалось, правительство Германии после двухдневных переговоров приняло решение о выделение помощи Украине на сумму 72 млн евро, сообщил заместитель министра экономичского развития Украины Максим Нефедов.    

"Результат - 72 млн евро новой помощи для Украины - для устойчивого экономического развития, регионального развития, энергоэффективности и помощи внутренне перемещенным лицам!", - написал Нефедов на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 4 ноября.

По материалам: hromadskeradio.org
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1 комментарий
  • mrvsh Сегодня, 00:03 Столько пишут за гуманитарную помощь, но как переселенец- пенсионер, в возрасте 67 лет, в Киеве, за 2 года, реально, ни разу не получил никакой помощи вообще, за исключением пары тряпок секонд хенда. Видимо как гуманитарка поступает в Украину, сразу испаряется, а уж о денежной помощи вообще говорить не приходится, та сразу "распиливается". Не зря же создали специальное министерство по делам переселенцев. Да уж ладно, пусть подавятся, так зачем еще переселенцам-пенсионерам придумали мытарства для получения социального пособия, с постоянными систематическими перерегистрациями в УТСЗН и такими же систематическими проверками социальных условий проживания по месту регистрации, будто кто то создал для пенсионеров переселенцев хоть какие то даже минимальные социальные условия выживания, обеспечивающие безопасные условия жизни и здоровья, по каким либо международным стандартам, не говоря уже о социальных условиях проживания, на фоне необоснованных задержек выплаты пенсии и социалки. Ответить Цитировать Пожаловаться
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