ООН призвала оказать Украине финансовую помощь в 2017 году

Планируется собрать 214 млн. долларов для 3,8 млн. человек.

ООН будет собирать деньги для нуждающихся в Украине korrespondent.net

Организация объединенных наций (ООН) запустила план гуманитарного реагирования для Украины на 2017 год, согласно которому будет оказывать материальную поддержку 3,8 миллионам человек, остро нуждающихся в помощи, сообщил гуманитарный координатор ООН в Украине Нил Вокер.

По его словам, ряд международных гуманитарных организаций - партнеров Украины совместно с украинским правительством обратились к правительствам стран-доноров, чтобы они оказали помощь внутренне перемещенным лицам Крыма и Донбасса в эти трудные времена.

"В целом, речь идет о 214 млн долларов, которые нужны для того, чтобы предоставить людям жизненно необходимую помощь, в том числе защиту, здравоохранение и доступ к пище. Эта помощь прилагается к той поддержке, которая уже предоставляется Украины в течение 2,5 лет", - сообщил Нил Уокер, передает Hromadskeradio.org.

По его словам, ООН будет следить за процессом распределения помощи, дабы самые насущные потребности нуждающихся были удовлетворены в первую очередь.

"Эта координация имеет решающее значение для того, чтобы убедиться, что деньги не просто перемещается из одного кармана в другой без определения приоритетов", - подчеркнул Нил Уокер. По его словам, 70% внутренне перемещенных лиц - это пожилые люди, женщины и дети, поэтому именно этой категории нуждающихся будет предоставляться помощь в первую очередь.

Как сообщалось, правительство Германии после двухдневных переговоров приняло решение о выделение помощи Украине на сумму 72 млн евро, сообщил заместитель министра экономичского развития Украины Максим Нефедов.

"Результат - 72 млн евро новой помощи для Украины - для устойчивого экономического развития, регионального развития, энергоэффективности и помощи внутренне перемещенным лицам!", - написал Нефедов на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 4 ноября.