Омбудсмен просит Конституционный суд рассекретить стенограммы заседаний Кабмина

В настоящее время стенограмма является рабочим документом, на основании которого составляется протокол. Лутковская хочет видеть первичный документ.

Лутковская хочет знать, о чем министры говорят за закрытыми дверями Правительственный портал

Уполномоченный Верховной Рады по правам человекаоспорила в Конституционном суде норму о конфиденциальности стенограмм заседаний правительства.

Как сообщает пресс-служба омбудсмена, согласно ч. 9 ст. 46 закона "О Кабинете министров Украины", стенограмма заседания правительства является внутренним рабочим документом Кабинета министров, который носит конфиденциальный характер и используется для составления протокола заседания. Стенограмма заседания Кабмина предоставляется Верховной Раде, президенту Украины, членам Кабинета министров по их запросу.

В офисе омбудсмена считают, что норма закона о Кабмине противоречит частям второй и третьей статьи 34 Конституции Украины, согласно которой каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом - по своему выбору.

При этом часть третья статьи 34 Конституции Украины устанавливает исчерпывающий перечень оснований, при которых возможно ограничение доступа к информации. По мнению Лутковской, стенограмма заседаний Кабмина под эти ограничения не подпадает.

Напомним, что 30 сентября в Украине вступили в силу изменения в Конституцию, согласно которым любое лицо может подать конституционную жалобу в Конституционный суд, если считает, что примененный в окончательном судебном решении по его делу закон противоречит Конституции.

В связи с этим глава Конституционного суда Украины Юрий Баулин прогнозирует большой поток жалоб от граждан. "Поступала первая конституционная жалоба... Ожидаем ежегодно более 7 тысяч конституционных жалоб", - сказал он 7 октября.